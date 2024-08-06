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Запропонував донести сумку, щоб пограбувати: у Києві судитимуть 19-річного молодика

07:00, 6 серпня 2024
Зловмисник побачив у сумці жінки мобільний телефон, вихопив його та втік.
Запропонував донести сумку, щоб пограбувати: у Києві судитимуть 19-річного молодика
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У Києві перед судом постане 19-річний молодик за пограбування жінки. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Зазначається, що подія відбулася навесні цього року в Святошинському районів столиці. Порушник на вулиці підійшов до 75-річної потерпілої та запропонував їй допомогти донести сумки додому. Проте у подальшому, побачивши у сумці мобільний телефон зловмисник його вихопив та втік.

Зловмисником виявися 19-річний раніше судимий уродженець Київщини. Його затримали та повідомили йому про підозру.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

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