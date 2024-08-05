Чому весь фондовий ринок опинився в червоній зоні – подробиці

Глобальний фондовий обвал: Nikkei 225 втрачає 12%, Nasdaq і S&P 500 слідують за падінням.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», фондові ринки переживають обвал. Зокрема, зранку 5 серпня зафіксовано падіння ринку акцій Японії, що відобразилося на світових котируваннях. Як пише CNN, Індекс Dow Jones впав більше ніж на 1000 пунктів, S&P 500 знизився на 4,25%, а Nasdaq Composite втратив більше ніж 6%. Всі три індекси частково відновилися під час ранкових торгів.

Ці події стали наслідком рекордних щоденних втрат на японському ринку. Індекс Nikkei 225 у Токіо закрився більш ніж на 12% нижче, що стало найзначнішим падінням за останній час.

Цілий ряд факторів змушує ринки завалитися, але найпомітнішим є побоювання, що економіка США перебуває в набагато гіршому стані, ніж вважалося раніше, про що свідчить несподіваний стрибок рівня безробіття в п'ятницю.

Основною причиною занепокоєння є побоювання щодо можливого різкого уповільнення економіки США, що може призвести до необхідності зниження процентних ставок Федеральним резервом. Трейдери отримали новини про сповільнення ринку праці в США, що додало невизначеності на Уолл-стріт.

За даними RBC Capital Markets, літні місяці традиційно характеризуються меншою кількістю економічних даних і подій, що може сприяти зниженню активності на ринку. Інвестори часто беруть відпустки, що зменшує обсяги торгів і підвищує волатильність.

Минулого тижня віце-президент Камала Гарріс випередила колишнього президента Дональда Трампа на ринку ставок на вибори, що є важливим фактором, оскільки показники S&P 500 тісно корелюють з тенденціями Трампа.

Загальні настрої інвесторів наразі трохи нижчі від рівня, що вказує на короткостроковий пік на фондовому ринку в останні роки.

За даними CNN, інветори розпродають нафту, криптовалюту і особливо технологічні акції. Натомість вони стікають у безпечні гавані, як облігації, що призводить до зниження доходності казначейства.

Нагадаємо, на криптовалютному ринку вартість біткоїну впала на 18%. Курс біткоїна вранці 5 серпня впав нижче за 50 тисяч доларів, а весь ринок криптовалюти летить вниз.

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