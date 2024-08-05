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Курс біткоїна впав нижче за 50 тисяч доларів — це рекордне падіння з 2021 року

10:47, 5 серпня 2024
За останні 24 години криптовалюта подешевшала на 18%, а за дві доби — майже на 20%.
Курс біткоїна впав нижче за 50 тисяч доларів — це рекордне падіння з 2021 року
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Курс біткоїна вранці 5 серпня впав нижче за 50 тисяч доларів. Про це свідчать дані Coinmarketcap.

За останні 24 години криптовалюта подешевшала на 18%, а за дві доби — майже на 20%.

Це найнижче значення курсу з січня 2024 року і різке падіння ціни криптовалюти з 2021 року.

Тим часом інші криптовалюти також впали у ціні.

До прикладу, друга по капіталізації криптовалюта Ethereum (ETH) у відсотковому відношенні просіла ще сильніше — понад 20% за добу. «Ефір» торгується по $2200. У моменті ETH падав нижче за $2100, це найнижче значення курсу в 2024 році.

Solana коштує трішки більше за 117 доларів, але за останні 24 години подешевіла на понад 18%.

За добу загальна капіталізація крипторинку просіла більш ніж на 400 млрд. Обсяг ліквідацій позицій трейдерів на криптобіржах за добу перевищив $1 млрд, більшість із них — лонги ETH і BTC.

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