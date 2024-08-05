Курс биткоина упал ниже 50 тысяч долларов - это рекордное падение с 2021 года

За последние 24 часа криптовалюта подешевела на 18%, а за двое суток — почти на 20%.

Курс биткоина утром 5 августа упал ниже 50 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.

За последние 24 часа криптовалюта подешевела на 18%, а за двое суток — почти на 20%.

Это самое низкое значение курса с января 2024 года и резкое падение цены криптовалюты с 2021 года.

Тем временем другие криптовалюты также упали в цене.

К примеру, вторая по капитализации криптовалюта Ethereum (ETH) в процентном отношении просела еще сильнее – более 20% в сутки. «Эфир» торгуется по $2200. В моменте ETH падал ниже $2100, это самое низкое значение курса в 2024 году.

Solana стоит чуть больше 117 долларов, но за последние 24 часа подешевела более чем на 18%.

За сутки общая капитализация крипторынка просела более чем на 400 млрд. Объем ликвидаций позиций трейдеров на криптобиржах за сутки превысил $1 млрд, большинство из них лонги ETH и BTC.

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