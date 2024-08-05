Практика судов
  1. В мире
  2. / Общество

Курс биткоина упал ниже 50 тысяч долларов - это рекордное падение с 2021 года

10:47, 5 августа 2024
За последние 24 часа криптовалюта подешевела на 18%, а за двое суток — почти на 20%.
Курс биткоина упал ниже 50 тысяч долларов - это рекордное падение с 2021 года
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Курс биткоина утром 5 августа упал ниже 50 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.

За последние 24 часа криптовалюта подешевела на 18%, а за двое суток — почти на 20%.

Это самое низкое значение курса с января 2024 года и резкое падение цены криптовалюты с 2021 года.

Тем временем другие криптовалюты также упали в цене.

К примеру, вторая по капитализации криптовалюта Ethereum (ETH) в процентном отношении просела еще сильнее – более 20% в сутки. «Эфир» торгуется по $2200. В моменте ETH падал ниже $2100, это самое низкое значение курса в 2024 году.

Solana стоит чуть больше 117 долларов, но за последние 24 часа подешевела более чем на 18%.

За сутки общая капитализация крипторынка просела более чем на 400 млрд. Объем ликвидаций позиций трейдеров на криптобиржах за сутки превысил $1 млрд, большинство из них лонги ETH и BTC.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Может ли суд обязать Пенсионный фонд принять конкретное решение и при каких условиях – позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал на особенности определения эффективного способа защиты нарушенного права физического лица с учетом дискреционных полномочий субъекта властных полномочий.

Суд обязал ТЦК рассмотреть заявление студента об отсрочке, поскольку ТЦК не может воздержаться от принятия решения, входящего в его исключительную компетенцию

Отсутствие надлежащим образом оформленного решения о предоставлении отсрочки или мотивированного отказа в предоставлении отсрочки свидетельствует о противоправном бездействии ТЦК, отметил суд.

Пошел в ТЦК оформить отсрочку по уходу за больной матерью, но получил повестку – суд признал законным штраф ТЦК 25,5 тысяч грн

Мужчина пошел в ТЦК, чтобы оформить отсрочку, а получил штраф 25,5 тысяч грн – что решил суд.

Если лицо остановило право на занятие адвокатской деятельностью, на него не распространяются особенности уведомления о подозрении адвокату – Верховный Суд

На лицо, право которого на занятие адвокатской деятельностью прекращено или остановлено в соответствии с Законом об адвокатуре, не распространяются положения главы 37 УПК об особом порядке уголовного производства.

Райадминистрация Львова отказала всем членам семьи ВПЛ в регистрации места жительства, потому что у мужчины отсутствовала отметка соответствующего ТЦК – что решил суд

Суд указал, что неправомерно отказывать всем членам семьи в регистрации места жительства, если один из них не получил отметку от ТЦК.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео