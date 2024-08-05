Демографический кризис в Украине: в 2024 году смертность втрое превышает рождаемость

На одного новорожденного гражданина в Украине приходится трое умерших.

В первом полугодии 2024 года в Украине умерло 250 972 человека, а родилось 87 655 детей, что на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Опендатабот».

Также отмечается, что рождаемость в 2021 году по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения сократилась в полтора раза: 87655 детей против 132595 в 2021 году.

В столице зарегистрировали больше всего новорожденных - 9695 ребенка, на Львовщине - 7923 и Днепропетровщине - 6962. В прифронтовых областях родилось меньше всего детей - в Херсонской области 221 ребенок и на Донетчине 702 ребенка. В Луганской области за полгода не зарегистрировали ни одного младенца.

На одного новорожденного гражданина приходится трое умерших. Как отмечают аналитики, это соотношение является одним из ключевых показателей демографического кризиса.

«Для сравнения, в доковидных 2018-2020 годах на одного ребенка приходилось двое умерших. 250 972 человека умерли в Украине за первые полгода 2024 года. Это в 1,4 раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года, когда зафиксировали 349 041 умершего. Однако стоит отметить, что 2021 год был пиковым по смертности из-за пандемии COVID-19», - констатируют в Опендатаботе.

В то же время больше всего умерших зарегистрировали на Днепропетровщине - 26 374, Харьковщине - 17 999 и в Киеве - 17 449. Меньше всего на прифронтовых областях: Херсонщине - 2 334, Донецкой области - 5 753, а также в Черновицкой2 человека - 5.

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