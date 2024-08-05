Демографічна криза в Україні: у 2024 році смертність утричі перевищує народжуваність

Наразі на одного новонародженого громадянина в Україні припадає троє померлих.

У першому півріччі 2024 року в Україні померли 250 972 людини, а народилось 87 655 дітей, що на 9% менше, аніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчать дані сервісу «Опендатабот».

Також зазначається, що народжуваність у 2021 році у порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення скоротилася у півтора рази: 87 655 дітей проти 132 595 у 2021.

У столиці зареєстрували найбільше новонароджених - 9 695 дитини, на Львівщині - 7 923 та Дніпропетровщині - 6 962. У прифронтових областях народилося найменше дітей - на Херсонщині 221 дитина та на Донеччині 702 дитини. На Луганщині за пів року не зареєстрували жодного немовляти.

Наразі на одного новонародженого громадянина припадає троє померлих. Як зазначають аналітики, це співвідношення є одним з ключових показників демографічної кризи.

«Для порівняння, у доковідних 2018-2020 роках на одну дитину припадало двоє померлих. 250 972 людини померли в Україні за перші пів року 2024. Це у 1,4 раза менше, ніж за аналогічний період 2021 року, коли зафіксували 349 041 померлого. Проте варто зазначити, що 2021 рік був піковим щодо смертей через пандемію COVID-19», - констатують в Опендатабот.

Водночас найбільше померлих зареєстрували на Дніпропетровщині - 26 374, Харківщині - 17 999 та в Києві - 17 449. Найменше на прифронтовихобластях: Херсонщині - 2 334, Донеччині - 5 753, а також у Чернівецькій області - 5 422 людини.

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