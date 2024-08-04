Біткоїн повертається до $60 тисяч: весь ринок криптовалюти летить вниз

Після кількох днів «бичачого» зростання, крипторинок З 2 серпня розвернувся на 180 градусів, що закінчилося обвалом. Аналітики пов'язують це з політичними та економічними змінами в багатьох країнах.
На ранок 4 серпня вартість основних криптовалют виглядає наступним чином:
Згідно з аналізом, однією з причин падіння стало оголошення про виплати від криптобіржі Mt. Gox та великі перекази BTC на централізовані біржі, що викликало занепокоєння серед інвесторів.
У другому кварталі 2024 року в США було схвалено Ethereum ETF і подано заявки на Solana ETF, однак загальна ринкова капіталізація криптовалют знизилася на 14% порівняно з попереднім кварталом.
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