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Біткоїн повертається до $60 тисяч: весь ринок криптовалюти летить вниз

12:07, 4 серпня 2024
Більша частина монет – в червоній зоні.
Біткоїн повертається до $60 тисяч: весь ринок криптовалюти летить вниз
Джерело фото: ТСН
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Після кількох днів «бичачого» зростання, крипторинок З 2 серпня розвернувся на 180 градусів, що закінчилося обвалом. Аналітики пов'язують це з політичними та економічними змінами в багатьох країнах.

На ранок  4 серпня вартість основних криптовалют виглядає наступним чином:

  • BTC: 60,662.63 USD
  • ETH: 2,913.53 USD
  • SOL: 142.58 USD
  • TON: 5.0760 USD
  • LTC: 64.63 USD

Згідно з аналізом, однією з причин падіння стало оголошення про виплати від криптобіржі Mt. Gox та великі перекази BTC на централізовані біржі, що викликало занепокоєння серед інвесторів.

У другому кварталі 2024 року в США було схвалено Ethereum ETF і подано заявки на Solana ETF, однак загальна ринкова капіталізація криптовалют знизилася на 14% порівняно з попереднім кварталом.

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