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$1500 за повернення сільгосптехніки: на Сумщині на хабарі погорів співробітник поліції

23:55, 5 серпня 2024
Поліцейський отримав від підприємця хабар за повернення сільськогосподарської техніки, яка була вилучена в рамках кримінального провадження.
$1500 за повернення сільгосптехніки: на Сумщині на хабарі погорів співробітник поліції
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Правоохоронці повідомили про підозру співробітнику Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Як повідомила Сумська обласна прокуратура, підозрюваний вимагав та отримав неправомірну вигоду в розмірі 1500 доларів США від підприємця за повернення сільськогосподарської техніки, яка була вилучена в рамках кримінального провадження.

Спочатку правоохоронець отримав 500 доларів США, а вже 2 серпня під час передачі решти від обумовленої суми він був затриманий.

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 242 тис. 240 грн застави.

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