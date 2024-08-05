$1500 за возврат сельхозтехники: в Сумской области на взятке погорел сотрудник полиции

Полицейский получил от предпринимателя взятку за возврат сельскохозяйственной техники, которая была изъята в рамках уголовного производства.

Правоохранители сообщили о подозрении сотруднику Сумского районного управления полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, подозреваемый требовал и получил неправомерную выгоду в размере 1500 долларов США от предпринимателя за возвращение сельскохозяйственной техники, изъятой в рамках уголовного производства.

Сначала правоохранитель получил 500 долларов США, а уже 2 августа во время передачи оставшейся части от оговоренной суммы он был задержан.

В настоящее время суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 242 тыс. 240 грн залога.

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