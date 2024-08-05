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Изъяли янтаря более чем на 2 млн грн: в Ровенской области разоблачена «теневая мануфактура»

23:34, 5 августа 2024
В ходе обысков правоохранители изъяли более 800 кг янтаря-сырца.
Изъяли янтаря более чем на 2 млн грн: в Ровенской области разоблачена «теневая мануфактура»
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В Ровенской области правоохранители разоблачили «теневую мануфактуру» по обработке янтаря.

Как сообщил Офис Генерального прокурора, несколько мужчин организовали незаконный бизнес на «солнечных» камнях. Они занимались скупкой и переработкой в ​​промышленных масштабах янтаря сомнительного происхождения с последующим сбытом готовых изделий.

Правоохранители провели ряд санкционированных обысков по местам жительства фигурантов производства, а также на территории строительного предприятия в Ровенском районе, где дельцы арендовали помещение.

В ходе следственных действий у них изъяли более 800 кг янтаря-сырца, галтированные элементы камня янтаря, законность происхождения которого не подтверждается соответствующими документами, а дома у одного из мужчин обнаружили и обустроенный цех с оборудованием для обработки «солнечных» камней.

Примерная стоимость изъятого янтаря по ценам «черного рынка» превышает 2 млн грн.

В настоящее время в суд направлено ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество, назначена геммологическая экспертиза камней. Правоохранители устанавливают пути его происхождения, всех причастных лиц и другие обстоятельства уголовного правонарушения.

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