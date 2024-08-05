Вилучили бурштину на понад 2 млн грн: на Рівненщині викрито «тіньову мануфактуру»

У ході обшуків правоохоронці вилучили понад 800 кг бурштину-сирцю.

На Рівненщині правоохоронці викрили «тіньову мануфактуру» з обробки бурштину.

Як повідомив Офіс Генерального прокурора, кілька чоловіків організували незаконний бізнес на «сонячному» камінні. Вони займалися скупкою та переробкою у промислових масштабах бурштину сумнівного походження із подальшим збутом вже готових виробів.

Правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів провадження, а також на території будівельного підприємства у Рівненському районі, де ділки орендували приміщення.

У ході слідчих дій у них вилучили понад 800 кг бурштину-сирцю, галтовані елементи каміння бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, а вдома в одного з чоловіків виявили ще й облаштований цех із устаткуванням для обробки «сонячного» каміння.

Орієнтовна вартість вилученого бурштину за цінами «чорного ринку» перевищує 2 млн грн.

Наразі до суду направлено клопотання щодо накладення арешту на вилучене майно, призначено гемологічну експертизу каміння. Правоохоронці встановлюють шляхи його походження, коло усіх причетних осіб та інші обставини кримінального правопорушення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.