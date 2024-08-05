За $8 000 обіцяв працевлаштування до Нацполіції: в Одесі затримали колишнього міліціонера

Чоловіка затримали «на гарячому» під час одержання частини обумовленої суми.

В Одесі правоохоронці викрили та повідомили про підозру колишньому працівнику правоохоронних органів, який вимагав та одержав неправомірну вигоду за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, підозрюваний запропонував «допомогти» своєму знайомому вирішити питання про отримання посади оперуповноваженого в підрозділах Національної поліції України.

«Він обіцяв за 8000 доларів США, через свої, нібито, знайомства у поліції та за його особистого посередництва, забезпечити працевлаштування до Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції», - заявили у прокуратурі.

Підозрюваний в минулому працював інспектором чергової частини УДАІ ГУМВС України в Одеській області. Після звільнення у 2010 році він вже мав проблеми із законом.

Чоловіка затримали «на гарячому» під час одержання частини обумовленої суми.

За клопотанням прокурора йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

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