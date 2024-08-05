«Індекс страху та жадібності» CNN, яке вимірює настрої ринку впав до «екстремального страху» - у Федеральній резервній системі США пообіцяли «вжити заходів»

Уповільнення зростання економіки США та ріст безробіття – з чим пов’язують паніку на фондових ринках.

Світовий фондовий ринок після відкриття торгів 5 серпня продовжує перебувати в паніці. Так, через кілька хвилин після відкриття американських ринків, за даними Bloomberg, індекс Magnificent Seven (найбільші технологічні компанії) відкрився зі зниженням приблизно на 9%, що є найгіршим падінням за день з 2015 року. Водночас індекс NASDAQ 100 знизився на 5,4%. Ситуація на фондових біржах сколихнула і криптовалютний ринок.

З чого все почалося

Як зазначає CNN, згідно з даними, оприлюдненими 2 серпня Бюро статистики праці США, зростання кількості робочих місць минулого місяця було «набагато, набагато меншим», ніж очікувалося, а рівень безробіття у США досяг найвищого рівня з жовтня 2021 року.

Дивовижно низький прогнозований приріст зайнятості в липні на 114 000 робочих місць і напрочуд високий рівень безробіття в 4,3% намалювали картину значно слабшого ринку праці та викликали деякі побоювання щодо майбутньої рецесії.

«Акції впали в п'ятницю, оскільки звіт про робочі місця посилив побоювання, що економіка США слабшає. Індекс Dow впав більш ніж на 900 пунктів, або на 2%, під час ранкових торгів. Індекс страху та жадібності CNN , який вимірює сім барометрів ринкових настроїв, впав до показника «страх» 26» - зазначало CNN 2 серпня.

Втім, станом на 5 серпня він впав ще нижче, до 19 пунктів, тобто, до «екстремального страху».

«Жовті прапори почали з’являтися на ринку праці протягом останніх кількох місяців, але тепер вони стають червоними», — написав 2 серпня директор з економічних досліджень Північної Америки в Indeed Hiring Lab Нік Банкер. «Не можна ігнорувати зростання рівня безробіття. Потрібно щось змінити, щоб ринок праці залишався відносно здоровим, але незрозуміло, чи ця зміна може відбутися вчасно», додав він.

Деякі експерти, яких цитує CNN, припускають, що Федеральна резервна система США «зробила політичну помилку».

В свою чергу, очільник Федеральної резервної системи Чикаго Остан Гулсбі заявив 5 серпня, що ФРС відреагує на будь-яке «погіршення» економіки.

«Робота ФРС дуже проста: максимізувати зайнятість, стабілізувати ціни та підтримувати фінансову стабільність», — сказав Гулсбі в інтерв’ю CNBC.

Як пише CNN, цей останній пакет урядових даних про зайнятість за липень викликав побоювання, що ситуація на ринку праці в США може погіршитися, завдаючи удару по шансам Федерального резерву приборкати інфляцію без рецесії.

«Але на даний момент ще занадто рано говорити про те, чи досяг успіху центральний банк у своїй історичній війні з інфляцією.

ФРС завжди мала на руках надзвичайно важку роботу. Дуже рідко економіка в цілому залишається незмінною після того, як центральний банк агресивно підвищує процентні ставки, щоб приборкати ціновий тиск.

Зараз ФРС перебуває на останньому етапі боротьби з інфляцією, і деякі економісти стверджують, що це може бути найважчий етап» - зазначає видання.

На відміну від «м’якої посадки», так звана «жорстка посадка» – це коли ФРС справді вдається приборкати інфляцію, але безробіття неухильно зростає до зони рецесії. Це відбувається тому, що високі процентні ставки функціонують шляхом навмисного охолодження економіки; позичити стає дорожче, а отримати кредит стає набагато важче, тому люди відповідно коригують свої витрати.

Автор: Наталя Мамченко

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