«Индекс страха и алчности» CNN, измеряющий настроения рынка, упал до «экстремального страха» - в Федеральной резервной системе США пообещали «принять меры»

Замедление роста экономики США и рост безработицы – с чем связывают панику на фондовых рынках.

Мировой фондовый рынок после открытия торгов 5 августа продолжает находиться в панике. Так, через несколько минут после открытия американских рынков, по данным Bloomberg, индекс Magnificent Seven (крупнейшие технологические компании) открылся со снижением примерно на 9%, что является самым плохим падением за день с 2015 года. В то же время индекс NASDAQ 100 снизился на 5,4%. Ситуация на фондовых биржах всколыхнула и криптовалютный рынок.

С чего все началось

Как отмечает CNN, согласно данным, обнародованным 2 августа Бюро статистики труда США, рост количества рабочих мест в прошлом месяце был «намного, намного меньше», чем ожидалось, а уровень безработицы в США достиг наивысшего уровня с октября 2021 года.

Удивительно низкий прогнозируемый прирост занятости в июле на 114 000 рабочих мест и удивительно высокий уровень безработицы в 4,3% нарисовали картину значительно более слабого рынка труда и вызвали некоторые опасения по поводу предстоящей рецессии.

«Акции упали в пятницу, поскольку отчет о рабочих местах усилил опасения, что экономика США ослабевает. Индекс Dow упал более чем на 900 пунктов или на 2% во время утренних торгов. Индекс страха и алчности CNN, измеряющий семь барометров рыночных настроений, упал до показателя «страх» 26» - отмечало CNN 2 августа.

Впрочем, на 5 августа он упал еще ниже, до 19 пунктов, то есть, до «экстремального страха».

«Желтые флаги начали появляться на рынке труда в течение последних нескольких месяцев, но теперь они становятся красными», - написал 2 августа директор по экономическим исследованиям Северной Америки в Indeed Hiring Lab Ник Банкер. «Нельзя игнорировать рост уровня безработицы. Нужно что-то изменить, чтобы рынок труда оставался относительно здоровым, но непонятно, может ли это изменение произойти вовремя», добавил он.

Некоторые эксперты, цитируемые CNN, предполагают, что Федеральная резервная система США «совершила политическую ошибку».

В свою очередь глава Федеральной резервной системы Чикаго Остан Гулсби заявил 5 августа, что ФРС отреагирует на любое «ухудшение» экономики.

«Работа ФРС очень проста: максимизировать занятость, стабилизировать цены и поддерживать финансовую стабильность», - сказал Гулсби в интервью CNBC.

Как пишет CNN, этот последний пакет правительственных данных о занятости за июль вызвал опасения, что ситуация на рынке труда в США может ухудшиться, нанося удар по шансам Федерального резерва обуздать инфляцию без рецессии.

«Но на данный момент еще слишком рано говорить о том, добился ли успеха центральный банк в своей исторической войне с инфляцией.

ФРС всегда имела на руках очень тяжелую работу. Очень редко экономика в целом остается неизменной после того, как центральный банк агрессивно повышает процентные ставки, чтобы обуздать ценовое давление.

Сейчас ФРС находится на последнем этапе борьбы с инфляцией, и некоторые экономисты утверждают, что это может быть самый трудный этап» - отмечает издание.

В отличие от «мягкой посадки», так называемая «жесткая посадка» – это когда ФРС действительно удается обуздать инфляцию, но безработица неуклонно растет в зону рецессии. Это происходит потому, что высокие процентные ставки функционируют путем умышленного охлаждения экономики; ссудить становится дороже, а получить кредит становится гораздо труднее, поэтому люди соответственно корректируют свои расходы.

Автор: Наталья Мамченко

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