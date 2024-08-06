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В Киеве на футбольном поле девушки-подростки избили 12-летнюю школьницу

07:54, 6 августа 2024
Полиция начала уголовное производство по факту избиения четырьмя девушками школьницы.
В Киеве на футбольном поле девушки-подростки избили 12-летнюю школьницу
Источник фото: kyiv.npu.gov.ua
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В Киеве, на футбольном поле в Оболонском районе, произошло насильственное избиение 12-летней школьницы. Инцидент произошел 2 августа, но стал известен общественности только после публикации видео в социальных сетях.

Полиция узнала о происшествии 4 августа и сразу начала расследование. Ювенальные полицейские Оболонского управления полиции быстро идентифицировали всех участников драки и пригласили их вместе с родителями в управление полиции для дачи объяснений.

По информации полиции Киева, потерпевшая, 12-летняя школьница, была приглашена на футбольное поле четырьмя девушками в возрасте от 13 до 15 лет, которые затем поочередно нанесли ей удары по голове и телу. Несовершеннолетние нарушительницы объяснили свои действия желанием отомстить за якобы сплетни, которые распространяла потерпевшая.

Сейчас состояние здоровья 12-летней школьницы стабильное, ее жизни ничего не угрожает. Следователи внесли дело в Единый реестр досудебных расследований по статье 296 ч. 2 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

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