В центре Киева военный устроил стрельбу: подробности и видео

В Печерском районе столицы произошла стрельба.

Фото иллюстративное

В воскресенье, 4 августа, в Печерском районе Киева произошла стрельба. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщила представитель районной полиции Екатерина Шестак в комментарии «УП».

Она отметила, что между военнослужащим и охранником одного из жилищных комплексов возник конфликт, во время которого военный начал стрелять.

«Пистолет был стартовым, не боевым. Телесные повреждены никто не получил», — уточнили в полиции.

По словам Шестак, военного задержали и передали в воинскую часть. Решается вопрос открытия уголовного производства по ч.1 ст. 296 (хулиганство) УК Украины, виновному грозит до пяти лет ограничение свободы.

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