В Черновицкой области судили женщину за нападение на врача ВВК из-за мобилизации мужа

Женщину оштрафовали за нападение на врача ВВК из-за мобилизации мужа.

В поселке городского типа Кельменцы Черновицкой области женщина была оштрафована за нападение на врача военно-врачебной комиссии (ВВК). Случай произошел после того, как врач дала положительное заключение для мобилизации мужа женщины. Об этом говорится в приговоре Кельменецкого районного суда по делу № 717/1563/24.

16 мая обвиняемая, недовольная заключением ВВК, напала на врача. Женщина встретила медика на остановке автобуса и, отказавшись от предложения изменить решение, ударила ее по лицу и начала таскать за волосы. Приговор суда от 22 июля приговорил нападавшую к штрафу в 850 гривен за нанесение легких телесных повреждений.

Обвиняемая частично признала свою вину, объяснив, что ее действия были вызваны возмущением по поводу решения врачей, которые, по ее мнению, не провели надлежащего обследования ее мужа, у которого есть онкологическое заболевание. По словам женщины, врачи не учли серьезность его состояния, что привело к его мобилизации. Женщина отметила, что ее сын погиб на войне, а другой сын сейчас служит.

Пострадавшая врач получила сотрясение мозга, что требовало длительного лечения. Суд признал обвиняемую виновной в нанесении легких телесных повреждений и назначил штраф. На решение суда можно подать апелляционную жалобу.

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