У Чернівецькій області судили жінку за напад на лікарку ВЛК через мобілізацію чоловіка

Жінку оштрафували за напад на лікарку ВЛК через мобілізацію чоловіка.

У селищі міського типу Кельменці Чернівецької області жінка була оштрафована за напад на лікарку військово-лікарської комісії (ВЛК). Випадок стався після того, як лікарка дала позитивний висновок для мобілізації чоловіка жінки. Про це йдеться у вироку Кельменецького районного суду у справі № 717/1563/24.

16 травня обвинувачена, незадоволена висновком ВЛК, напала на лікарку. Жінка зустріла медика на зупинці автобуса і, відмовившись від пропозиції змінити рішення, вдарила її по обличчю і почала тягати за волосся. Вирок суду від 22 липня засудив нападницю до штрафу в 850 гривень за нанесення легких тілесних ушкоджень.

Обвинувачена частково визнала свою провину, пояснивши, що її дії були викликані обуренням з приводу рішення лікарів, які, на її думку, не провели належного обстеження її чоловіка, у якого є онкологічне захворювання. За словами жінки, лікарі не врахували серйозність його стану, що призвело до його мобілізації. Жінка зазначила, що її син загинув на війні, а інший син наразі служить.

Потерпіла лікарка отримала струс мозку, що вимагало тривалого лікування. Суд визнав обвинувачену винною у нанесенні легких тілесних ушкоджень і призначив штраф. На рішення суду можна подати апеляційну скаргу.

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