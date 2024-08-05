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У центрі Києва військовий влаштував стрілянину: подробиці та відео

17:37, 5 серпня 2024
У Печерському районі столиці сталася стрілянина.
У центрі Києва військовий влаштував стрілянину: подробиці та відео
Фото ілюстративне
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У неділю, 4 серпня, у Печерському районі Києва відбулася стрілянина. У результаті інциденту ніхто не постраждав. Про це повідомила речник районної поліції Катерина Шестак у коментарі «УП».

Вона зазначила, що між військовослужбовцем і охоронцем одного з житлових комплексів виник конфлікт, під час якого військовий почав стріляти.

«Пістолет був стартовий, не бойовий. Тілесних ушкоджено ніхто не отримав», — уточнили у поліції.

За словами Шестак, військового затримали і передали до військової частини. Наразі вирішується питання відкриття кримінального провадження за ч.1 ст. 296 (хуліганство) КК України, винному загрожує до п’яти років обмеження волі.

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