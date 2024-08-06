У Києві на футбольному дівчата-підлітки побили 12-річну школярку

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом побиття чотирма дівчатами школярки.

Джерело фото: kyiv.npu.gov.ua

У Києві, на футбольному полі в Оболонському районі, відбулося насильницьке побиття 12-річної школярки. Інцидент стався 2 серпня, але став відомий громадськості лише після публікації відео в соціальних мережах.

Поліція дізналася про подію 4 серпня і відразу розпочала розслідування. Ювенальні поліцейські Оболонського управління поліції швидко ідентифікували всіх учасників бійки та запросили їх разом із батьками до управління поліції для дачі пояснень.

За інформацією поліції Києва, потерпіла, 12-річна школярка, була запрошена на футбольне поле чотирма дівчатами віком від 13 до 15 років, які потім по черзі завдали їй удари по голові та тілу. Неповнолітні порушниці пояснили свої дії бажанням помститися за нібито плітки, які розповсюджувала потерпіла.

Зараз стан здоров’я 12-річної школярки стабільний, її життю нічого не загрожує. Слідчі внесли справу до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 296 ч. 2 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція цієї статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

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