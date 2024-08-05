За $8 000 обещал трудоустройство в Нацполицию: в Одессе задержан бывший милиционер

Мужчину задержали «на горячем» при получении части оговоренной суммы.

В Одессе стражи порядка разоблачили и сообщили о подозрении бывшему работнику правоохранительных органов, который требовал и получил неправомерную выгоду за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, подозреваемый предложил «помочь» своему знакомому решить вопрос о получении должности оперуполномоченного в подразделениях Национальной полиции Украины.

«Он обещал за 8000 долларов США через свои, якобы, знакомства в полиции и при его личном посредничестве, обеспечить трудоустройство в Одесское управление Департамента внутренней безопасности Нацполиции», - заявили в прокуратуре.

Подозреваемый в прошлом работал инспектором дежурной части УГАИ ГУМВД Украины в Одесской области. После увольнения в 2010 году он уже имел проблемы с законом.

Мужчину задержали «на горячем» при получении части оговоренной суммы.

По ходатайству прокурора ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

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