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Обвал на фондових біржах світу: інвестори масово продають акції, а Трамп звинуватив у падінні ринків Байдена і Гарріс

15:13, 5 серпня 2024
Найбільше постраждав біржовий ринок Японії, це відобразилося на світових котируваннях.
Обвал на фондових біржах світу: інвестори масово продають акції, а Трамп звинуватив у падінні ринків Байдена і Гарріс
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Фондові ринки переживають обвал. Зокрема, зранку 5 серпня зафіксовано падіння ринку акцій Японії, що відобразилося на світових котируваннях. Про це повідомляє Bloomberg.

Японський TOPIX впав на 10,6%, що стало максимальним падінням з 1987 року.

Повідомляється, що ф'ючерси на американські акції падають. За ними пішли європейські акції, індекс Stoxx 600 впав на 2%. У Лондоні індекс FTSE 100 знизився на 2,3%, тоді як Euronext 100 впав на 3,5%.

На криптовалютному ринку вартість біткоїну впала на 18%.

Обвал торкнувся також акцій технологічних компаній.

Так, акції найбільших американських компаній падають на німецькій біржі Tradegate. Nvidia впала на 17% на біржі. Серед інших лідерів: Apple -10%, Microsoft -9%, Alphabet -9,6%, Amazon -9,3%, Meta -10% і Tesla -10%.

За даними джерел, інвестори, занепокоєні станом американської економіки, масово розпродають акції.

На тлі цього інциденту кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп звинуватив чинного президента Джо Байдена та кандидатку від демократів Камалу Гарріс у падінні фондових ринків.

«На фондових ринках обвал. А я вам казав! Камала нічого не розуміє. Байден міцно спить. У всьому винне некомпетентне керівництво США», - написав Трамп у соцмережах.

Побоювання на світових ринках була викликана тривожно слабким липневим звітом про зайнятість в США, який показав, що рівень безробіття підскочив до майже трирічного максимуму в 4,3% на тлі значного уповільнення найму на роботу і посилення побоювань щодо погіршення ситуації на ринку праці.

Це змусило аналітиків з Уолл-стріт прогнозувати збільшення ймовірності того, що США, найбільша економіка світу, увійдуть в рецесію.

Нещодавнє падіння відбулося після того, як у першій половині цього року фондові ринки по всьому світу різко зросли, досягнувши кількох рекордних максимумів.

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