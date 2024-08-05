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Обвал на фондовых биржах мира: инвесторы массово продают акции, а Трамп обвинил в падении рынков Байдена и Харрис

15:13, 5 августа 2024
Более всего пострадал биржевой рынок Японии, это отразилось на мировых котировках.
Обвал на фондовых биржах мира: инвесторы массово продают акции, а Трамп обвинил в падении рынков Байдена и Харрис
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Фондовые рынки переживают обвал. В частности, утром 5 августа зафиксировано падение рынка акций Японии, отразившееся на мировых котировках. Об этом сообщает Bloomberg.

Японский TOPIX упал на 10,6%, что явилось максимальным падением с 1987 года.

Сообщается, что фьючерсы на американские акции падают. За ними последовали европейские акции, индекс Stoxx 600 упал на 2%. В Лондоне индекс FTSE 100 снизился на 2,3%, в то время как Euronext 100 упал на 3,5%.

На криптовалютном рынке стоимость биткоина упала на 18%.

Обвал затронул также акции технологических компаний.

Так, акции крупнейших американских компаний падают на немецкой бирже Tradegate. Nvidia свалилась на 17% на бирже. Среди других лидеров: Apple –10%, Microsoft –9%, Alphabet –9,6%, Amazon –9,3%, Meta –10% и Tesla –10%.

По данным источников, инвесторы, обеспокоенные состоянием американской экономики, массово распродают акции.

На фоне этого инцидента кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп обвинил действующего президента Джо Байдена и кандидата от демократов Камалу Харрис в падении фондовых рынков.

«На фондовых рынках обвал. А я вам говорил! Камала ничего не понимает. Байден крепко спит. Во всем виновато некомпетентное руководство США», - написал Трамп в соцсетях.

Опасения на мировых рынках были вызваны тревожно слабым июльским отчетом о занятости в США, показавшим, что уровень безработицы подскочил до почти трехлетнего максимума в 4,3% на фоне значительного замедления найма на работу и усиления опасений относительно ухудшения ситуации на рынке труда.

Это заставило аналитиков из Уолл-стрит прогнозировать увеличение вероятности того, что США, самая большая экономика мира, войдут в рецессию.

Недавнее падение произошло после того, как в первой половине этого года фондовые рынки по всему миру резко выросли, достигнув нескольких рекордных максимумов.

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