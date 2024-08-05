Почему весь фондовый рынок оказался в красной зоне – подробности

Глобальный фондовый обвал: Nikkei 225 теряет 12%, Nasdaq и S&P 500 следуют за падением.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», фондовые рынки переживают обвал. В частности, утром 5 августа зафиксировано падение рынка акций Японии, что отразилось на мировых котировках. Как пишет CNN, Индекс Dow Jones упал более чем на 1000 пунктов, S&P 500 снизился на 4,25%, а Nasdaq Composite потерял более 6%. Все три индекса частично восстановились во время утренних торгов.

Эти события стали следствием рекордных ежедневных потерь на японском рынке. Индекс Nikkei 225 в Токио закрылся более чем на 12% ниже, что стало самым значительным падением за последнее время.

Целый ряд факторов заставляет рынки завалиться, но самым заметным является опасение, что экономика США находится в гораздо худшем состоянии, чем считалось ранее, о чем свидетельствует неожиданный скачок уровня безработицы в пятницу.

Основной причиной беспокойства являются опасения относительно возможного резкого замедления экономики США, что может привести к необходимости снижения процентных ставок Федеральным резервом. Трейдеры получили новости о замедлении рынка труда в США, что добавило неопределенности на Уолл-стрит.

По данным RBC Capital Markets, летние месяцы традиционно характеризуются меньшим количеством экономических данных и событий, что может способствовать снижению активности на рынке. Инвесторы часто берут отпуска, что уменьшает объемы торгов и повышает волатильность.

На прошлой неделе вице-президент Камала Харрис опередила бывшего президента Дональда Трампа на рынке ставок на выборы, что является важным фактором, поскольку показатели S&P 500 тесно коррелируют с тенденциями Трампа.

Общие настроения инвесторов сейчас немного ниже уровня, указывающего на краткосрочный пик на фондовом рынке в последние годы.

По данным CNN, инвесторы распродают нефть, криптовалюту и особенно технологические акции. Вместо этого они стекают в безопасные гавани, как облигации, что приводит к снижению доходности казначейства.

Напомним, на криптовалютном рынке стоимость биткоина упала на 18%. Курс биткоина утром 5 августа упал ниже 50 тысяч долларов, а весь рынок криптовалюты летит вниз.

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