Предложил донести сумку, чтобы ограбить: в Киеве будут судить 19-летнего парня

Злоумышленник увидел в сумке женщины мобильный телефон, выхватил его и скрылся.

В Киеве перед судом предстанет 19-летний молодой человек за ограбление женщины. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Отмечается, что событие произошло весной этого года в Святошинском районе столицы. Нарушитель на улице подошел к 75-летней потерпевшей и предложил ей помочь донести сумки домой. Однако в дальнейшем, увидев в сумке мобильный телефон, злоумышленник его выхватил и скрылся.

Злоумышленником оказался 19-летний ранее судимый уроженец Киевщины. Его задержали и сообщили ему о подозрении.

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве завершено, обвинительный акт направлен в суд. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

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