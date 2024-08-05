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У Goldman Sachs підвищили оцінку ризику рецесії в США: що це означає для економіки

19:06, 5 серпня 2024
Економісти Goldman Sachs повідомили, що ймовірність рецесії в США зросла до 25%.
У Goldman Sachs підвищили оцінку ризику рецесії в США: що це означає для економіки
Джерело фото: ukrinform
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Економісти Goldman Sachs збільшили оцінку ймовірності рецесії в США з 15% до 25%, однак зазначають, що не варто побоюватися серйозного спаду навіть з урахуванням підвищення рівня безробіття. Про це повідомляє Bloomberg.

«Ми продовжуємо вважати ризик рецесії обмеженим», — зазначили економісти Goldman під керівництвом Яна Хаціуса у звіті для клієнтів. Вони підкреслили, що економіка залишається в цілому стабільною, серйозних фінансових дисбалансів немає, а Федеральна резервна система має достатньо інструментів для швидкого зниження процентних ставок, якщо це буде необхідно.

Минулого тижня опубліковано звіт про зайнятість у США, який показав гірші результати, ніж очікувалось. Прийом на роботу помітно сповільнився у липні, а рівень безробіття зріс до найвищого рівня за майже три роки. Це викликало занепокоєння, що ФРС може затягнути з рішенням про зниження ставок.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», на цьому фоні на фондовому ринку та ринку криптовалют спостерігається обвал, який посилюється рекордним зниженням японського ринку. Основною причиною занепокоєння є побоювання щодо можливого різкого уповільнення економіки США, що може призвести до необхідності зниження процентних ставок Федеральним резервом.

Нагадаємо, на криптовалютному ринку вартість біткоїну впала на 18%. Курс біткоїна вранці 5 серпня впав нижче за 50 тисяч доларів, а весь ринок криптовалюти летить вниз.

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