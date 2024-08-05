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Єврокомісія змусила TikTok закрити програму винагород TikTok Lite в ЄС

19:24, 5 серпня 2024
Європейська комісія зобов’язала закрити додаток TikTok Lite в ЄС через ризики залежності від програми, особливо неповнолітніх.
Єврокомісія змусила TikTok закрити програму винагород TikTok Lite в ЄС
Джерело фото: france24
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Європейська комісія досягнула угоди з TikTok, за якою компанія зобов'язана закрити програму TikTok Lite Rewards на ринку ЄС. Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Угода не визнає TikTok порушником Закону про цифрові послуги (DSA), тому компанія уникнула накладення штрафів. Водночас TikTok зобов’язаний припинити діяльність TikTok Lite в Європейському Союзі і не може спробувати обійти свої зобов'язання, запустивши аналогічну функцію під іншою назвою або розгорнувши її у новій версії.

У разі невиконання зобов'язань, Європейська комісія має право негайно застосувати санкції, які можуть включати штрафи до 6% від глобального річного обороту TikTok без необхідності проведення додаткового розслідування. Комісія також планує стежити за дотриманням компанією взятих на себе зобов'язань.

TikTok Lite — це альтернативна версія основного додатку TikTok. Функція винагороди в TikTok Lite була запущена у Франції та Іспанії та дозволяла користувачам заробляти бали за виконання певних дій, таких як перегляд і вподобання відео. Ці бали можна було обміняти на ваучери або подарункові картки.

Комісія висловила стурбованість тим, що TikTok Lite Rewards було запущено без попередньої оцінки ризиків, пов'язаних із можливим розвитком залежності від програми. Програма винагород могла стимулювати адиктивну поведінку, що потенційно шкодить фізичному та психічному здоров'ю користувачів, особливо неповнолітніх, які можуть бути більш уразливими до таких механізмів.

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