Минобороны будет работать над созданием системы контроля за транспортными средствами «Пропуск 2.0» и электронной очереди в ТЦК

Кабмин принял распоряжение, предусматривающее создание Минобороны системы контроля за транспортными средствами «Пропуск 2.0» и создание электронной очереди в ТЦК.

Министерство обороны уполномочили заниматься созданием информационно-коммуникационной системы по осуществлению контроля за транспортными средствами «Пропуск 2.0». Об этом говорится в Приоритетных направлениях и задачах (проектах) цифровой трансформации на 2024—2026 годы, одобренных распоряжением Правительства от 2 августа №735-р.

Также в сфере обороны предполагается:

создание информационно-коммуникационной системы управления электронной очередью в ТЦК;

модернизация Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, в частности, внедрение цифрового инструмента для предоставления электронных публичных услуг и создания электронных сервисов, которые обеспечат возможность подачи заявления в электронной форме по установлению статуса участника боевых действий;

обеспечение электронного взаимодействия Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов с публичными электронными реестрами;

модернизация информационно-коммуникационной системы распознавания объектов с использованием технологий искусственного интеллекта

создание информационно-коммуникационной системы по ведению учета правонарушений в Вооруженных Силах

создание информационно-коммуникационной системы «Орнамент», предназначенной для обеспечения электронного информационного взаимодействия между информационно-коммуникационными системами Минобороны и других государственных органов

создание информационно-коммуникационной системы «Брама», предназначенной для обеспечения идентификации и аутентификации пользователей в информационно-коммуникационных системах, владельцем которых является Минобороны

модернизация информационно-коммуникационной системы программного продукта «Коровай»

Также органы власти будут работать над направлениями:

создание информационной системы для учета мест временного проживания внутри перемещенных лиц;

модернизация и развитие Единого государственного демографического реестра, модернизация национальной системы биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства, обеспечение развития и функционирования информационно-аналитических систем ГМС, в частности, единой информационно-аналитической системы управления миграционными процессами

создание и обеспечение функционирования электронного сервиса верификации информации о физических лицах средствами Единого государственного демографического реестра, верификация данных о физическом лице в государственных информационно-коммуникационных системах и т.д.

Центральной избирательной комиссии поручили заниматься созданием автоматизированной информационно-аналитической системы, предназначенной для обеспечения автоматизации избирательных процедур в ЦИКе и избирательных комиссиях низшего уровня во время проведения выборов.

Автор: Наталья Мамченко

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