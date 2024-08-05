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Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект об изменениях в процедуре продажи конфискованных земель

20:29, 5 августа 2024
Законопроектом предусмотрено улучшение эффективности процесса продажи конфискованных земельных участков.
Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект об изменениях в процедуре продажи конфискованных земель
Источник фото: ukrinform
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Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно продажи на земельных торгах земельных участков, конфискованных по решению суда в собственность государства» № 11463. Законопроект направлен на урегулирование процесса продажи конфискованных земельных участков и совершенствование процедуры их отчуждения. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроект предусматривает:

  • Внесение изменений в статью 136 Земельного кодекса и статью 22 Закона Украины «Об оценке земель»: Планируется решение вопроса финансирования подготовки лотов для земельных торгов за небюджетные средства, с последующим возмещением расходов победителем торгов. Также предлагается введение платности за рецензирование отчетов по экспертной денежной оценке земельных участков, когда такая оценка является обязательной.
  • Дополнение статьи 145 Земельного кодекса новой частью шестой: Устанавливается перечень документов, подтверждающих платеж в органах Государственной казначейской службы Украины при выплате стоимости проданного конфискованного земельного участка его бывшему владельцу. Также определяются этапы земельных торгов, на которых возникают обязательства перед бывшим владельцем.
  • Изменения в статью 130 Земельного кодекса: Предлагается, чтобы требования о запрете продажи земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности не распространялись на участки, конфискованные по решению суда.
  • Внесение изменений в статьи 17-1 и 122 Земельного кодекса, Закона Украины «Об аренде земли»: Урегулируются вопросы распоряжения земельными участками, взысканными в доход государства в соответствии с Законом Украины «О санкциях».

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