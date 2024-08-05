Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект об изменениях в процедуре продажи конфискованных земель

Законопроектом предусмотрено улучшение эффективности процесса продажи конфискованных земельных участков.

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Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно продажи на земельных торгах земельных участков, конфискованных по решению суда в собственность государства» № 11463. Законопроект направлен на урегулирование процесса продажи конфискованных земельных участков и совершенствование процедуры их отчуждения. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Законопроект предусматривает:

Внесение изменений в статью 136 Земельного кодекса и статью 22 Закона Украины «Об оценке земель»: Планируется решение вопроса финансирования подготовки лотов для земельных торгов за небюджетные средства, с последующим возмещением расходов победителем торгов. Также предлагается введение платности за рецензирование отчетов по экспертной денежной оценке земельных участков, когда такая оценка является обязательной.

Дополнение статьи 145 Земельного кодекса новой частью шестой: Устанавливается перечень документов, подтверждающих платеж в органах Государственной казначейской службы Украины при выплате стоимости проданного конфискованного земельного участка его бывшему владельцу. Также определяются этапы земельных торгов, на которых возникают обязательства перед бывшим владельцем.

Изменения в статью 130 Земельного кодекса: Предлагается, чтобы требования о запрете продажи земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности не распространялись на участки, конфискованные по решению суда.

Внесение изменений в статьи 17-1 и 122 Земельного кодекса, Закона Украины «Об аренде земли»: Урегулируются вопросы распоряжения земельными участками, взысканными в доход государства в соответствии с Законом Украины «О санкциях».

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