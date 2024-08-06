Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Систему оценки качества работы прокуроров интегрируют в электронную систему управления персоналом

07:45, 6 августа 2024
В прокуратуре внедрят электронную систему управления персоналом – распоряжение Кабмина.
Систему оценки качества работы прокуроров интегрируют в электронную систему управления персоналом
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В органах прокуратуры будут внедрять электронную систему управления персоналом органов и будут интегрировать в нее систему оценки качества работы прокуроров. Соответствующая задача возложена на Офис Генпрокурора, говорится в распоряжении Кабмина №735-р о приоритетных направлениях цифровизации на 204-2026 годы.

Также распоряжением Кабмина предусмотрено:

  • введение единой для всех органов досудебного расследования информационно-коммуникационной системы досудебного расследования
  • создание Единой информационной системы Бюро экономической безопасности (БЭБ)
  • техническое сопровождение и развитие информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования иКейс, обеспечение развития информационно-аналитической системы НАБУ
  • обеспечение возможности осуществления обмена информацией в электронной форме (в частности, с ограниченным доступом) между НАБУ и Госфинмониторингом
  • обеспечение централизованного хранения информации о должнике, его имуществе, доходах и средствах, полученных государственными и частными исполнителями в ходе осуществления исполнительных производств, а также обеспечение электронного информационного взаимодействия между автоматизированной системой исполнительного производства и электронными коммуникационными системами государственных органов
  • разработка программного обеспечения и внедрение технического оборудования Единого реестра счетов физических и юридических лиц и индивидуальных банковских сейфов
  • обеспечение внедрения функциональных возможностей, модулей и подсистем Единой судебной информационно-коммуникационной системы (функциональные возможности для ведения судейского досье (досье кандидата на должность судьи), функционирование системы электронного процессуального делопроизводства, введение Единого государственного реестра исполнительных документов и его взаимодействие с автоматизированной системой исполнительного производства
  • обеспечение интероперабельности Национального репозитария академических текстов с системами предотвращения и выявления академического плагиата
  • модернизация Единого реестра осужденных и лиц, заключенных под стражу, в том числе подсистем Сообщения и КАССАНДРА, введение функциональной возможности осуществления пробационного надзора, осуществление электронного информационного взаимодействия между Единым реестром осужденных и лиц, заключенных под стражу, и системами государственных органов
  • модернизация Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований, в частности, обеспечение технической возможности извлечения сведений о руководителе юридического лица и/или обособленного подразделения юридического лица
  • обеспечение технической возможности исключения сведений о конечном бенефициарном владельце и структуре собственности по указанию Минюста;
  • обеспечение возможности представления юридическими лицами в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц — предпринимателей о структуре собственности и конечных бенефициарных владельцев через Портал Дия
  • развитие Портала Дия в части интеграции электронного кабинета налогоплательщика, обеспечение проведения автоматической проверки сведений о конечном бенефициарном владельце средствами Портала Дия с использованием сведений из Демографического реестра, Государственного реестра налогоплательщиков
  • создание и модернизация Единой государственной электронной системы э-нотариата
  • разработка программного обеспечения Единого реестра нормативно-правовых актов.

Примечательно, что в распоряжении почти ничего не говорится о дальнейших шагах по созданию электронного правосудия, хотя это направление определено одним из приоритетных в документах международных партнеров.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», построением электронного правосудия в Украине, а именно полноценной Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС) будут заниматься эксперты, поиск и наем которых профинансируют международные партнеры.

Автор: Наталья Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Новых судей будут готовить к осуществлению правосудия по индивидуальным планам

В случае если учебная группа будет менее чем из 7 судей, то их начальная подготовка может проводиться согласно отдельной программе и по индивидуальному плану.

Верховный Суд высказался по поводу правомерности действий госрегистратора по регистрации изменения размера уставного капитала юридического лица

Исключение участника общества в связи с невнесением им вклада в уставный капитал – позиция Верховного Суда.

Систему оценки качества работы прокуроров интегрируют в электронную систему управления персоналом

В прокуратуре внедрят электронную систему управления персоналом – распоряжение Кабмина.

Минобороны будет работать над созданием системы контроля за транспортными средствами «Пропуск 2.0» и электронной очереди в ТЦК

Кабмин принял распоряжение, предусматривающее создание Минобороны системы контроля за транспортными средствами «Пропуск 2.0» и создание электронной очереди в ТЦК.

Марьяна Безуглая объяснила «троллингом» свою подпись под законопроектом о разрешении на выезд чиновникам за границу

Марьяна Безуглая объяснила, почему оказалась среди инициаторов законопроекта о разрешении на выезд забронированным госслужащим и экспертам по реформам за границу.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ольга Совгиря
    Ольга Совгиря
    суддя Конституційного Суду України
  • Віктор Кривенко
    Віктор Кривенко
    суддя Конституційного Суду України
  • Світлана Шаренко
    Світлана Шаренко
    голова Київського районного суду м. Харкова
  • Володимир Петренко
    Володимир Петренко
    заступник голови Київського районного суду м. Одеси