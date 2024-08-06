Систему оценки качества работы прокуроров интегрируют в электронную систему управления персоналом

В прокуратуре внедрят электронную систему управления персоналом – распоряжение Кабмина.

В органах прокуратуры будут внедрять электронную систему управления персоналом органов и будут интегрировать в нее систему оценки качества работы прокуроров. Соответствующая задача возложена на Офис Генпрокурора, говорится в распоряжении Кабмина №735-р о приоритетных направлениях цифровизации на 204-2026 годы.

Также распоряжением Кабмина предусмотрено:

введение единой для всех органов досудебного расследования информационно-коммуникационной системы досудебного расследования

создание Единой информационной системы Бюро экономической безопасности (БЭБ)

техническое сопровождение и развитие информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования иКейс, обеспечение развития информационно-аналитической системы НАБУ

обеспечение возможности осуществления обмена информацией в электронной форме (в частности, с ограниченным доступом) между НАБУ и Госфинмониторингом

обеспечение централизованного хранения информации о должнике, его имуществе, доходах и средствах, полученных государственными и частными исполнителями в ходе осуществления исполнительных производств, а также обеспечение электронного информационного взаимодействия между автоматизированной системой исполнительного производства и электронными коммуникационными системами государственных органов

разработка программного обеспечения и внедрение технического оборудования Единого реестра счетов физических и юридических лиц и индивидуальных банковских сейфов

обеспечение внедрения функциональных возможностей, модулей и подсистем Единой судебной информационно-коммуникационной системы (функциональные возможности для ведения судейского досье (досье кандидата на должность судьи), функционирование системы электронного процессуального делопроизводства, введение Единого государственного реестра исполнительных документов и его взаимодействие с автоматизированной системой исполнительного производства

обеспечение интероперабельности Национального репозитария академических текстов с системами предотвращения и выявления академического плагиата

модернизация Единого реестра осужденных и лиц, заключенных под стражу, в том числе подсистем Сообщения и КАССАНДРА, введение функциональной возможности осуществления пробационного надзора, осуществление электронного информационного взаимодействия между Единым реестром осужденных и лиц, заключенных под стражу, и системами государственных органов

модернизация Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований, в частности, обеспечение технической возможности извлечения сведений о руководителе юридического лица и/или обособленного подразделения юридического лица

обеспечение технической возможности исключения сведений о конечном бенефициарном владельце и структуре собственности по указанию Минюста;

обеспечение возможности представления юридическими лицами в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц — предпринимателей о структуре собственности и конечных бенефициарных владельцев через Портал Дия

развитие Портала Дия в части интеграции электронного кабинета налогоплательщика, обеспечение проведения автоматической проверки сведений о конечном бенефициарном владельце средствами Портала Дия с использованием сведений из Демографического реестра, Государственного реестра налогоплательщиков

создание и модернизация Единой государственной электронной системы э-нотариата

разработка программного обеспечения Единого реестра нормативно-правовых актов.

Примечательно, что в распоряжении почти ничего не говорится о дальнейших шагах по созданию электронного правосудия, хотя это направление определено одним из приоритетных в документах международных партнеров.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», построением электронного правосудия в Украине, а именно полноценной Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы (ЕСИТС) будут заниматься эксперты, поиск и наем которых профинансируют международные партнеры.

Автор: Наталья Мамченко

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