6 сантиметрів – це все, що вам потрібно: Глава МВС Німеччини роз'яснила плани про посилення заборони на ножі

Глава МВС Німеччини Ненсі Фезер планує на законодавчому рівні запровадити жорсткіші обмеження на довжину ножів, тобто, холодної зброї, які можна мати з собою в публічному просторі. Про це вони написала в соцмережі Х.
«Нам потрібні суворіші закони про зброю та суворіший контроль. Ми хочемо, щоб у громадських місцях можна було носити лише ножі з довжиною леза до 6 см замість нинішніх 12 см. Ми хочемо загальної заборони на використання небезпечних ножів», - написала політикиня.
Згодом Ненсі Фезер уточнила свої плани щодо обмежень на носіння ножів у публічних місцях. Заяву міністерки наводить dpa.
На її думку, незрозуміло, навіщо комусь може знадобитися носити ніж з лезом довше 6 сантиметрів.
«Це невеликий ніж для фруктів, якщо ви кудись подорожуєте і хочете влаштувати пікнік. Але це все, що вам "потрібно"», – додала Фезер.
Глава МВС Німеччини планує запропонувати відповідні зміни до закону вже найближчим часом. Особливий акцент буде зроблено на безпеку у громадському транспорті і на вокзалах, бо за статистикою, саме там найчастіше ідуть у хід ножі.
У Німеччині вже діє заборона на купівлю та володіння певними ножами, зокрема, на так звані ножі-метелики. За порушення заборони передбачено покарання – позбавлення волі на строк до 3 років. Розкладні ножі з лезом, які відкриваються одною рукою, та ножі з довжиною леза понад 12 сантиметрів не можна виносити за межі власного дому, виняток зроблено для придбаних у магазині кухонних ножів, які перевозяться в упаковці.
Wir brauchen ein schärferes Waffenrecht und striktere Kontrollen. Wir wollen, dass Messer nur noch bis zu einer Klingenlänge von 6 cm statt bisher 12 cm in der Öffentlichkeit mit sich geführt werden dürfen. Für gefährliche Springmesser wollen wir ein generelles Umgangsverbot. https://t.co/bSfNyrnZFt— Nancy Faeser (@NancyFaeser) August 11, 2024
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