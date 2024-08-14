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6 сантиметрів – це все, що вам потрібно: Глава МВС Німеччини роз'яснила плани про посилення заборони на ножі

19:17, 14 серпня 2024
Глава МВС Німеччини Ненсі Фезер планує запропонувати відповідні зміни до закону вже найближчим часом.
6 сантиметрів – це все, що вам потрібно: Глава МВС Німеччини роз'яснила плани про посилення заборони на ножі
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Глава МВС Німеччини Ненсі Фезер планує на законодавчому рівні запровадити жорсткіші обмеження на довжину ножів, тобто, холодної зброї, які можна мати з собою в публічному просторі. Про це вони написала в соцмережі Х.

«Нам потрібні суворіші закони про зброю та суворіший контроль. Ми хочемо, щоб у громадських місцях можна було носити лише ножі з довжиною леза до 6 см замість нинішніх 12 см. Ми хочемо загальної заборони на використання небезпечних ножів», - написала політикиня.

Згодом Ненсі Фезер уточнила свої плани щодо обмежень на носіння ножів у публічних місцях. Заяву міністерки наводить dpa.

На її думку, незрозуміло, навіщо комусь може знадобитися носити ніж з лезом довше 6 сантиметрів.

«Це невеликий ніж для фруктів, якщо ви кудись подорожуєте і хочете влаштувати пікнік. Але це все, що вам "потрібно"», – додала Фезер.

Глава МВС Німеччини планує запропонувати відповідні зміни до закону вже найближчим часом. Особливий акцент буде зроблено на безпеку у громадському транспорті і на вокзалах, бо за статистикою, саме там найчастіше ідуть у хід ножі.

У Німеччині вже діє заборона на купівлю та володіння певними ножами, зокрема, на так звані ножі-метелики. За порушення заборони передбачено покарання – позбавлення волі на строк до 3 років. Розкладні ножі з лезом, які відкриваються одною рукою, та ножі з довжиною леза понад 12 сантиметрів не можна виносити за межі власного дому, виняток зроблено для придбаних у магазині кухонних ножів, які перевозяться в упаковці.

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