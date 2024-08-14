Минобороны обновило правила подачи и рассмотрения рапортов – что изменилось

Никакой отказ не останавливает дальнейшее движение рапорта, а за представление рапорта нельзя привлечь к ответственности.

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Министерство обороны вводит новые правила подачи и рассмотрения рапортов военных. Как отмечают в ведомстве, новые изменения направлены на защиту прав военнослужащих, четкую установку сроков рассмотрения обращений и повышение ответственности командиров.

Основные новшества:

– Четко определены формы рапорта: устная, письменная, электронная.

- Установлена ​​последовательность согласования рапорта командирами.

- Обязательно обоснование в случае несогласования рапорта.

- Гарантировано рассмотрение рапортов по военной дисциплине, боевым задачам, здоровью личного состава и отпускам не позднее 48 часов после представления.

– Рапорты по другим вопросам должны быть рассмотрены до 14 дней.

Как отметили в Минобороны, ни один отказ не останавливает дальнейшее движение рапорта, а за представление рапорта нельзя привлечь к ответственности.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Минобороны запретило устанавливать дополнительные требования к рапортам, как-то размер полей, отступов, шрифтов или цвет чернил.

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