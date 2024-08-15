Мінреінтеграції відкрило гарячу лінію для мешканців Курщини, які хочуть евакуюватися в Україну

Мінреінтеграції пропонує жителям Курської області допомогу в евакуації в Україну.

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Мінреінтеграції відкрило цілодобову гарячу лінію для мешканців Курської області, які потребують гуманітарної допомоги або ж хочуть евакуюватися в Україну.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«У зв'язку з можливим погіршенням гуманітарної ситуації на прилеглих територіях Курської області рф:

Мінреінтеграції відкрило цілодобову гарячу лінію для жителів Курської області, яким потрібна гуманітарна допомога або ж які хочуть евакуюватися в Україну», - сказано у повідомленні.

Заявку можна залишити таким чином:

1) зателефонувати чи написати на номер: +38 (093) 367-83-68 через Telegram або WhatsApp;

2) написати на електронну пошту: [email protected].

Президент Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в Курській області. Як писала раніше «Судово-юридична газета», він після доповіді Головкома Олександра Сирського повідомив, що Збройні Сили України просунулися у Курській області ще на 1-2 км. У полон наші бійці взяли ще понад 100 російських військових.

Згодом Володимир Зеленський зазначив, що Україна створить за необхідності військові комендатури там.

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