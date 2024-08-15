Рятувальники ДСНС назвали причину диму в Дарницькому районі Києва – що відомо

Біля недобудови сталося загоряння сміття та автомобільних шин на відкритій території.

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У Дарницькому районі столиці рятувальники ліквідували загоряння сміття. Як повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, ввечері 14 серпня о 19:55 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Привокзальній на площі 70 кв. м.

«Сталося загоряння сміття та автомобільних шин на відкритій території біля недобудови», - зазначили у ДСНС.

Пожежу ліквідували о 20:21. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Щодо причини займання, то її будуть встановлювати правоохоронці.

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