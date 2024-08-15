Кандидатів у президенти Молдови вперше тестуватимуть на знання державної мови

Кожен кандидат буде зобов'язаний особисто заповнити декларацію та відповісти на запитання членів приймальної комісії, щоб продемонструвати свої навички володіння мовою.

Вперше у Молдові кандидати у президенти проходитимуть тестування на знання румунської мови.

Про це повідомляє «Point.md».

Згідно з новим положенням, затвердженим Центральною виборчою комісією, знання державної мови у кандидатів перевірятиме приймальна комісія під час подання документів для реєстрації ініціативних груп.

Кожен кандидат буде зобов'язаний особисто заповнити декларацію та відповісти на запитання комісії, щоб продемонструвати свої навички володіння мовою відповідно до статті 18 Закону «Про громадянство Республіки Молдова».

Зокрема, кандидат має достатньо розуміти інформацію побутового та офіційного характеру, брати участь у розмові та відповідати на питання побутового характеру, читати та розуміти будь-які тексти суспільного характеру, закони та інші нормативні акти, уміти написати есе на побутову тему.

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