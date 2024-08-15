Як переглянути електронний лікарняний на вебпорталі ПФУ

Застраховані особи мають можливість, не виходячи з дому, перевірити статус формування е-лікарняного онлайн.

Джерело фото: ПФУ

Е-лікарняний формується в електронному реєстрі листків непрацездатності на підставі інформації медичного висновку про тимчасову непрацездатність, створеного лікарем у закладі охорони здоров’я.

Листок непрацездатності формується якщо:

у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування є інформація про трудові відносини особи / повідомлення про прийняття працівника на роботу на дату початку періоду її непрацездатності;

в обліковій картці застрахованої особи зазначено коректні та актуальні відомості.

Таким чином застраховані особи мають можливість, не виходячи з дому, перевірити статус формування е-лікарняного онлайн.

Алгоритм дій такий:

Авторизуйтеся в особистому кабінеті електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або інтегрованої системи електронної ідентифікації (ID.GOV.UA) і натисніть кнопку «Увійти». Оберіть у лівому боковому меню вкладку «Тимчасова втрата працездатності». Перейдіть у розділ «Мої листки непрацездатності». Перегляньте коротку інформацію про поточний листок непрацездатності. Розгорніть для детального ознайомлення та натисніть піктограму з галочкою. Якщо інформація відображається, е-лікарняний створений успішно та буде доступний для вашого роботодавця / роботодавців.

Якщо дані е-лікарняного (період непрацездатності, найменування страхувальника тощо) зазначені правильно, то страхувальник сформує заяву-розрахунок для оплати лікарняного в кабінеті роботодавця на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Як зазначають у ПФУ, лікарняний набуває статусу «Готовий до сплати» через 7 днів після дати його закриття, а для лікарняних по вагітності та пологах – через 7 днів після дати відкриття.

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