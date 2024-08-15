Як переглянути електронний лікарняний на вебпорталі ПФУ

10:41, 15 серпня 2024
Застраховані особи мають можливість, не виходячи з дому, перевірити статус формування е-лікарняного онлайн.
Джерело фото: ПФУ
Е-лікарняний формується в електронному реєстрі листків непрацездатності на підставі інформації медичного висновку про тимчасову непрацездатність, створеного лікарем у закладі охорони здоров’я.
Листок непрацездатності формується якщо:
- у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування є інформація про трудові відносини особи / повідомлення про прийняття працівника на роботу на дату початку періоду її непрацездатності;
- в обліковій картці застрахованої особи зазначено коректні та актуальні відомості.
Таким чином застраховані особи мають можливість, не виходячи з дому, перевірити статус формування е-лікарняного онлайн.
Алгоритм дій такий:
- Авторизуйтеся в особистому кабінеті електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або інтегрованої системи електронної ідентифікації (ID.GOV.UA) і натисніть кнопку «Увійти».
- Оберіть у лівому боковому меню вкладку «Тимчасова втрата працездатності».
- Перейдіть у розділ «Мої листки непрацездатності».
- Перегляньте коротку інформацію про поточний листок непрацездатності. Розгорніть для детального ознайомлення та натисніть піктограму з галочкою.
- Якщо інформація відображається, е-лікарняний створений успішно та буде доступний для вашого роботодавця / роботодавців.
Якщо дані е-лікарняного (період непрацездатності, найменування страхувальника тощо) зазначені правильно, то страхувальник сформує заяву-розрахунок для оплати лікарняного в кабінеті роботодавця на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
Як зазначають у ПФУ, лікарняний набуває статусу «Готовий до сплати» через 7 днів після дати його закриття, а для лікарняних по вагітності та пологах – через 7 днів після дати відкриття.
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