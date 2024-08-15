Практика судів
  1. Суспільство

Як переглянути електронний лікарняний на вебпорталі ПФУ

10:41, 15 серпня 2024
Застраховані особи мають можливість, не виходячи з дому, перевірити статус формування е-лікарняного онлайн.
Як переглянути електронний лікарняний на вебпорталі ПФУ
Джерело фото: ПФУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Е-лікарняний формується в електронному реєстрі листків непрацездатності на підставі інформації медичного висновку про тимчасову непрацездатність, створеного лікарем у закладі охорони здоров’я.

Листок непрацездатності формується якщо:

  • у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування є інформація про трудові відносини особи / повідомлення про прийняття працівника на роботу на дату початку періоду її непрацездатності;
  • в обліковій картці застрахованої особи зазначено коректні та актуальні відомості.

Таким чином застраховані особи мають можливість, не виходячи з дому, перевірити статус формування е-лікарняного онлайн.

Алгоритм дій такий:

  1. Авторизуйтеся в особистому кабінеті електронних послуг Пенсійного фонду України за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або інтегрованої системи електронної ідентифікації (ID.GOV.UA) і натисніть кнопку «Увійти».
  2. Оберіть у лівому боковому меню вкладку «Тимчасова втрата працездатності».
  3. Перейдіть у розділ «Мої листки непрацездатності».
  4. Перегляньте коротку інформацію про поточний листок непрацездатності. Розгорніть для детального ознайомлення та натисніть піктограму з галочкою.
  5. Якщо інформація відображається, е-лікарняний створений успішно та буде доступний для вашого роботодавця / роботодавців.

Якщо дані е-лікарняного (період непрацездатності, найменування страхувальника тощо) зазначені правильно, то страхувальник сформує заяву-розрахунок для оплати лікарняного в кабінеті роботодавця на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Як зазначають у ПФУ, лікарняний набуває статусу «Готовий до сплати» через 7 днів після дати його закриття, а для лікарняних по вагітності та пологах – через 7 днів після дати відкриття.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін вніс зміни до низки актів щодо реагування на надзвичайні ситуації

Зокрема уточнено повноваження органів і підприємств щодо розподілу завдань у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Верховний Суд пояснив, за якими ознаками можна відмежувати зловживання службовим становищем від інших порушень, допущених при виконанні повноважень

Зловживання владою або службовим становищем визнається злочином за наявності трьох ознак у їх сукупності - Верховний Суд.

У роботі XX з’їзду суддів візьмуть участь 277 делегатів: що відомо

До 5 вересня суддівське самоврядування має визначитися зі списком делегатів.

Міноборони підтримало проект про відстрочку від мобілізації для чоловіків, у яких на війні загинув неповнорідний брат

Комітет з нацбезпеки незабаром розгляне законопроект щодо заборони мобілізувати другого сина у матері, якщо він є братом загиблого, але від іншого батька.

Головний чиновник ЄС із соцмереж відкритим листом пригрозив Ілону Маску санкціями за шкідливий контент, але не попередив голову Єврокомісії

Правоохоронні органи ЄС проводять розслідування щодо Х на предмет можливих порушень, і ЄС не хоче, щоб його вважали таким, що потенційно втручається в президентські вибори в США, тому заява єврокомісара виявилася «недоречною».

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео