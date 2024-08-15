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ВООЗ оголосила глобальну надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров’я через спалах віспи мавп

10:05, 15 серпня 2024
У світі оголосили глобальну надзвичайну ситуацію через новий спалах вірусу.
ВООЗ оголосила глобальну надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров’я через спалах віспи мавп
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Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров’я через спалах віспи мавп (mpox) в Африці.

Як пише CNN, незалежні експерти провели віртуальну зустріч у середу, щоб проконсультувати Генерального директора ВООЗ Тедроса Адханома Гебрейєсуса щодо серйозності спалаху. Після цієї консультації він оголосив про надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров'я, що має міжнародне значення – найвищий рівень тривоги згідно з міжнародним законодавством у сфері охорони здоров'я.

«Виявлення і швидке поширення нового штаму віспи на сході Конго, його виявлення в сусідніх країнах, які раніше не повідомляли про віспу, і потенціал подальшого поширення в Африці і за її межами викликає велике занепокоєння», - заявив Гебрейєсус.

З початку року в 13 країнах Африки було зареєстровано понад 17 000 випадків захворювання на віспу мавп і понад 500 смертей, згідно з даними Африканського центру з контролю і профілактики захворювань, який класифікує спалах як «подію з дуже високим рівнем ризику». Найбільша кількість випадків – понад 14 000 – зафіксована в Конго, яка повідомила про 96% підтверджених випадків цього місяця.

Мавпяча віспа є вірусним захворюванням. За даними ВООЗ, вона може поширюватися через тісні контакти, такі як дотики, поцілунки або секс, а також через заражені матеріали, такі як простирадла, одяг та голки. Симптоми включають лихоманку, болісний висип, головний біль, біль у м'язах і спині, занепад сил і збільшення лімфатичних вузлів.

ВООЗ виділяє $1,45 мільйона, щоб посилити епіднагляд і реагування на хворобу. Також організація потребує фінансування ще на $15 мільйонів.

Десятиліттями захворювання в основному було виявлено ​​в Центральній і Західній Африці, але воно також почало поширюватися в Європі та Північній Америці в 2022 році. Раніше ВООЗ оголосила поширення mpox глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я в липні 2022 року та припинила цю заяву в травні 2023 року.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що в Україні зможуть створювати тимчасові спеціалізовані ізолятори та обсерватори з особливим протиепідемічним режимом.

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