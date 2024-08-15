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На Львівщині викрили посадовця кінологічного центру, який за 21 тисячу євро обіцяв переправити чоловіка до Європи

10:59, 15 серпня 2024
Службовець Кінологічного навчального центру, який хотів налагодити канал переправлення чоловіків за кордон.
На Львівщині викрили посадовця кінологічного центру, який за 21 тисячу євро обіцяв переправити чоловіка до Європи
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На Львівщині викрили посадовця Кінологічного навчального центру, який хотів налагодити канал переправлення чоловіків за кордон. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Вказується, що на початку липня посадовець запропонував мешканцю Львівської області за 21 тисячу євро перевести його через державний кордон. Таку суму він пояснив терміновістю та складністю завдання. Посадовець також пообіцяв посприяти у виїзді до Європи його знайомим.

«За планом, клієнт повинен був самостійно добратися до міста Чоп на Закарпатті, звідки, поки не встановлені супроводжуючі, мали переправити його в пішому порядку поза межами пунктів пропуску. Посадовець порадив чоловікові взяти з собою придатні для походів одяг та взуття», — йдеться у повідомленні.

ДБР зазначає, що передачу грошей посадовець призначив 11 серпня поблизу автовокзалу у Львові. Забрати кошти попросив свого знайомого, який не був обізнаний зі злочинною схемою. Після отримання коштів від посередника посадовця затримали правоохоронці.

Йому повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дев'яти років.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної схеми.

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