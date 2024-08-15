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Суд на Волыни оштрафовал троих военнослужащих за снятие уклонистов с розыска за 3000 долларов

12:11, 15 августа 2024
Обвиняемые получали от сотрудников полиции информацию о уклонявшихся от мобилизации мужчинах, после чего договаривались с ними о встрече и за взятку предлагали снять их с розыска.
Суд на Волыни оштрафовал троих военнослужащих за снятие уклонистов с розыска за 3000 долларов
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На Волыни суд наказал троих военнослужащих, которые за денежное вознаграждение снимали с уклонистов статус «находится в розыске». Приговор по делу №161/12562/24 вынес Луцкий горрайонный суд.

В материалах дела указано, что обвиняемые получали от сотрудников полиции информацию о уклонявшихся от мобилизации мужчинах, после чего договаривались с ними о встрече и за взятку предлагали снять их с розыска.

Согласно данным следствия, организатором схемы был старший стрелок ВСУ, уроженец пгт Рокини. Мужчина приобщил к делу знакомую, которая также служит в рядах ВСУ, а еще – командира взвода 150 ОМБр.

24 апреля 2024 года обвиняемые связались с мужчиной, который после получения повестки не пришел в ТЦК, а потому находился в розыске. Они предложили за 3000 долларов урегулировать вопрос, на что он согласился. После получения всей суммы один из обвиняемых связался с полицейскими и указал, что составил на военнообязанного административный протокол за нарушение правил военного учета, а потому его уже можно снять с розыска. В ноябре 2023 военнослужащие повторили преступление по аналогичной схеме, после чего их задержали правоохранители.

Все подозреваемые заключили с прокурором соглашение о признании своей вины.

Суд признал военнослужащих виновными по ч.2 ст. 369-2 УКУ (получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления).

Старшему стрелку ВСУ назначили 127 500 грн штрафа, обвиняемому – 79 900 грн, а командиру взвода – 51 тыс. грн.

На приговор суда может быть подана апелляция.

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