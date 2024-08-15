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В школах со следующего месяца будут работать офицеры службы образовательной безопасности, — МВД

12:29, 15 августа 2024
Правоохранительная функция офицеров СОБ включает в себя обеспечение правопорядка, патрулирование территории и предупреждение правонарушений.
В школах со следующего месяца будут работать офицеры службы образовательной безопасности, — МВД
Источник фото: mvs.gov.ua
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С сентября в учебных заведениях начнут работать офицеры службы образовательной безопасности (СОБ), которые будут выполнять правоохранительную, учительскую и просветительскую функцию. Об этом сообщила заместительница Министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко.

Она подчеркнула, что обеспечение безопасности участников образовательного процесса в условиях полномасштабного вторжения остается одним из приоритетных задач для МВД.

«Для этого ведомство совместно с Национальной полицией Украины, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и Министерством образования и науки Украины выстраивает модель безопасности учреждений общего среднего образования, в том числе и совершенствуют нормативно-правовую базу в сфере усиления безопасности в учебных заведениях», - сообщила заместительница Министра внутренних дел.

К основным компонентам этой модели входят укрытия гражданской защиты и пожарной безопасности, обеспечение пропускного режима, проведение учений и повышение квалификации, а также координация и взаимодействие уполномоченных субъектов ответственных за создание безопасной образовательной среды.

«Правоохранительная функция офицеров СОБ включает в себя обеспечение правопорядка, патрулирование территории и предупреждение правонарушений. Также офицеры безопасности будут осуществлять координацию пропускного режима, чтобы ни одно постороннее лицо или подозрительный предмет не угрожали безопасности детей», - подчеркнула в.и.о. начальницы Управления организации службы образовательной безопасности НПУ Надежда Сытник.

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