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Казахстан отказывается соблюдать санкции против россии

16:15, 16 августа 2024
Казахстан отказывается от автоматического соблюдения санкций против россии и будет ставить собственные экономические интересы на первое место.
Казахстан отказывается соблюдать санкции против россии
Источник фото: 365Info.kz
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Казахстан объявил о намерении не следовать санкциям против россии, сосредоточившись на защите своих экономических интересов. Как сообщает Bloomberg, страна отметила изменения в своей политике санкций, ставя на первое место собственные экономические потребности, особенно в контексте углубления торговых связей с Ираном и Китаем.

Вице-премьер-министр Казахстана Серик Жумангарин, который также является министром торговли и интеграции, отметил, что Казахстан не будет следовать санкциям, если они негативно влияют на национальные компании, которые являются значительными работодателями в регионах.

«Мы не позволим запретить торговлю нашим собственным производителям», - сказал он.

Это изменение в риторике отражает стратегию Казахстана - крупнейшей в мире страны без выхода к морю - направленную на обеспечение доступа к мировым рынкам для экспорта сырья и сельскохозяйственной продукции. Отмечается, что экономические вызовы растут на фоне усиления санкций против соседних россии и Ирана, которые ставят Казахстан под пристальное внимание Запада из-за возможного содействия в поставках товаров, на которые наложены ограничения.

Жумангарин также добавил, что Казахстан продолжит придерживаться санкционных правил, но в случае необходимости будет готов к исключениям, чтобы избежать попадания под санкции.

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