Казахстан відмовляється дотримуватися санкцій проти росії

Казахстан відмовляється від автоматичного дотримання санкцій проти росії та ставитиме власні економічні інтереси на перше місце.

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Казахстан оголосив про намір не слідувати санкціям проти росії, зосередившися на захисті своїх економічних інтересів. Як повідомляє Bloomberg, країна відзначила зміни у своїй політиці санкцій, ставлячи на перше місце власні економічні потреби, особливо в контексті поглиблення торгових зв'язків з Іраном і Китаєм.

Віце-прем'єр-міністр Казахстану Серік Жумангарін, який також є міністром торгівлі та інтеграції, зазначив, що Казахстан не буде слідувати санкціям, якщо вони негативно впливають на національні компанії, які є значними роботодавцями в регіонах.

«Ми не дозволимо заборонити торгівлю нашим власним виробникам», — сказав він.

Ця зміна в риториці відображає стратегію Казахстану — найбільшої у світі країни без виходу до моря — спрямовану на забезпечення доступу до світових ринків для експорту сировин і сільськогосподарської продукції. Зазначається, що економічні виклики зростають на фоні посилення санкцій проти сусідніх росії та Ірану, що ставлять Казахстан під пильну увагу Заходу через можливе сприяння у постачанні товарів, на які накладені обмеження.

Жумангарін також додав, що Казахстан продовжить дотримуватись санкційних правил, але в разі необхідності буде готовий до винятків, щоб уникнути потрапляння під санкції.

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