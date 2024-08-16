Чоловіків від 17 до 25 будуть брати на військовий облік без проходження ВЛК - Кабмін

Хлопці до 25 років будуть братися на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії, у тому числі ті, які перебувають за кордоном.

Кабмін на засіданні 16 серпня запровадив експериментальні зміни щодо військового обліку. Так, Урядом було ухвалено постанову «Про реалізацію експериментального проекту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів».

Зокрема, що стосується військового обліку для призовників, то постанова встановлює, що чоловіки віком від 17 до 25 років повинні бути взяті на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Це стосується як тих, хто проживає в Україні, так і тих, хто перебуває за кордоном.

Також передбачено, що чоловіки віком від 16 до 25 років, які проживають в Україні та звертаються за оформленням паспорта, будуть внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (ЄДРПВР) без проходження ВЛК.

Це стосується і тих, хто перебуває за кордоном і звертається за оформленням або отриманням паспорта в українських представництвах за кордоном.

Ще однією новелою є те, що буде сформований перелік громадян України чоловічої статі віком від 16 до 60 років, дані яких повинні бути внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і які підлягають постановці на військовий облік.

Також було налагоджено взаємодію реєстрів щодо перевірка документів за кордоном. Йдеться про чоловіків віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном і звертаються за оформленням українського або закордонного паспортів. Вони проходитимуть перевірку дійсності своїх військово-облікових документів через державну електронну систему «Трембіта».

Нагадаємо, раніше «Судово-юридичній газеті» у Державній міграційній службі повідомили, що така взаємодія не працює, тобто, перевіряти дані паспортні сервіси шляхом взаємодії реєстрів не могли.

Як вказали в Уряді, нововведення сприятимуть забезпеченню оптимізації та ідентифікації відомостей у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг».

Крім того, «Судово-юридична газета» писала, що за допомогою Резерв+ можна буде перевірити чинність повістки від ТЦК, яка сформована через Реєстр «Оберіг».

Автор: Наталя Мамченко

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