Володимир Зеленський заявив, що там, де це можливо, діти мають піти до школи офлайн

Уряд, обласна влада та громади мають забезпечити всі умови для цього.

Джерело фото: president.gov.ua

У всіх регіонах України, де безпекова ситуація дозволяє це зробити, діти мають піти до школи офлайн. На цьому у своєму зверненні наголосив Президент України Володимир Зеленський.

«Провів сьогодні й тривалу нараду з урядовцями щодо підготовки до нового навчального року. Пріоритет очевидний. Там, де це можливо, діти мають піти в школу офлайн у цьому році», - сказан Глава держави.

За його словами, всі умови для цього Уряд, обласна влада та громади мають забезпечити.

«І це пріоритет саме стратегічний, це збереження нормальності в Україні, збереження можливостей для дітей здобувати нормальну освіту. Всі урядовці мають абсолютно чіткі завдання. Максимальна кількість відкритих шкіл має бути, і необхідні для цього рішення Уряду зрозумілі», - додав Президент.

Як писала «Судово-юридична газета», Рада оборони Києва під час засідання розглянула питання організації освітнього процесу у цьому навчальному році.

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