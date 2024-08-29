УЗ транслюватиме на вокзалах поезію воїнів, які загинули, захищаючи нашу свободу

Вірші можна буде почути щогодини впродовж дня.

В День памʼяті захисників України на найбільших вокзалах країни Укрзалізниця транслюватиме поезію українських воїнів, які віддали своє життя.

Щороку 29 серпня країна згадує українських військовослужбовців та добровольців, які загинули, захищаючи нашу свободу.

«Цей день – нагадування про ціну, яку платить наш народ за те, щоб лишатись вільним та незалежним від росії, за право самостійно обирати власний шлях. І привід – продовжувати боротьбу, щоби ці жертви не були марними», - пишуть в УЗ.

Як повідомляють в Укрзалізниці, цього року на вокзалах країни в Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі протягом дня звучатимуть вірші військовослужбовців-поетів, які в боротьбі віддали своє життя за те, щоб країна продовжувала жити.

Вірші Максима «Далі» Кривцова, Юрія Руфа, Гліба Бабіча, Артема Довгополого, Олександра Гошилика та Іллі Чернілевського, озвучені голосами Павла Вишебаби, Тетяни Власової, Марини Круть, Соні Сотник, Миколи Сєрги, Сергія Харчука, Соломії Вітвіцької та Іллі Яреми, можна буде почути щогодини впродовж дня.

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