Естонія змінює правила виплат на оренду житла для українських біженців

Нові умови для отримання компенсації на оренду житла українськими біженцями в Естонії діятимуть з 11 вересня.

Департамент соціального страхування Естонії з 11 вересня запроваджує нові правила для надання одноразової допомоги на оренду житла українським біженцям. Тепер компенсація буде доступна лише тим, хто нещодавно прибув до країни, повідомляє ERR.

Згідно з новими умовами, компенсація, яка не залежить від доходу біженця, буде надаватися тільки тим українцям, які прибули в Естонію з 24 лютого 2022 року і отримали тимчасовий захист. Максимальна сума одноразової допомоги складає 1200 євро на домогосподарство.

Генеральний директор департаменту Марет Маріпуу зазначила, що наразі в Естонії перебуває багато українських біженців, які вже більше року проживають у країні. Багато з них звернулися за допомогою на оренду житла після продовження своєї первинної посвідки на проживання.

З 11 вересня компенсація буде надаватися лише за умови, що заяву було подано протягом перших шести місяців після отримання першої посвідки на проживання в Естонії. Щоб подати клопотання про отримання допомоги, біженці повинні бути зареєстровані в місцевому самоврядуванні та мати статус тимчасового захисту.

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