На Франківщині посадовці ТЦК продавали ухилянтам коди для ідентифікації в системі «Оберіг»

Суми неправомірної вигоди коливалися від 2 000 гривень до 1 000 доларів, залежно від «складності питання».

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що на хабарях викрито заступника керівника Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та двох службовців РТЦК. Вони налагодили корупційну схему допомоги особам, охочих отримати електронний код для ідентифікації в системі «Оберіг», відтермінувати чи уникнути військової служби.

Так, заступника начальника обласного ТЦК затримали неподалік місця роботи. За 1 000 доларів «винагороди» він пропонував безперешкодно отримати код для ідентифікації в системі «Оберіг» чи військово-облікові документи.

За вирішення аналогічного питання його колега - начальник районного ТЦК та СП - також отримав 1 000 доларів, а ось вже заступник командира роти охорони цього ж центру комплектування – понад 18 000 грн. 2000 гривень - за непритягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку та 400 доларів - за надання електронного коду для ідентифікації в системі.

Усім посадовцям слідчі повідомили про підозри. Заступникові начальника обласного ТЦК та начальникові РТЦК обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення 242 000 гривень застави кожному. Щодо третього підозрюваного – триває розгляд клопотання.

За скоєне підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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