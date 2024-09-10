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У віці 93 років помер Джеймс Ерл Джонс – голос Дарта Вейдера і короля Муфаси

11:12, 10 вересня 2024
У США помер Джеймс Ерл Джонс, зірка «Зоряних воєн» і «Короля Лева».
У віці 93 років помер Джеймс Ерл Джонс – голос Дарта Вейдера і короля Муфаси
Джерело фото: unn
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У США у віці 93 років помер знаменитий телевізійний та театральний актор Джеймс Ерл Джонс. Він здобув світову славу завдяки своїм знаковим ролям, зокрема озвучуванню Дарта Вейдера у «Зоряних війнах» та короля Муфаси у мультфільмі «Король Лев», повідомляє Reuters.

Джонс помер у своєму будинку в оточенні родини після тривалої хвороби на діабет. Його шлях до слави був непростим: у дитинстві Джонс страждав на заїкання, що заважало йому розмовляти до восьми років. Проте він подолав цей дефект і побудував видатну акторську кар'єру.

Окрім «Зоряних воєн» і «Короля Лева», Джеймс Ерл Джонс знімався у таких фільмах, як «Велика біла надія», «Паркани», «Доктор Стрейчлав» та у двох частинах комедії «Поїздка до Америки». Він був номінований на вісім премій «Еммі», з яких виграв дві, а також отримав почесний «Оскар» у 2011 році за внесок у розвиток кіномистецтва.

Джонс удостоєний численних нагород, включаючи премії «Еммі», «Золотий глобус», «Греммі», Національну медаль мистецтв і почесний «Оскар». У 2022 році один з театрів на Бродвеї був перейменований на його честь, а його дебют на Бродвеї відбувся у 1958 році у виставі «Світанок у Кемпобелло».

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