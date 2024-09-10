Практика судів
  1. В Україні

Французький мільярдер Ксав’є Ньєль придбав lifecell і Датагруп-Volia

10:38, 10 вересня 2024
Lifecell та Датагруп-Volia об'єднають в телекомунікаційну платформу.
Французький мільярдер Ксав’є Ньєль придбав lifecell і Датагруп-Volia
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Консорціум інвесторів на чолі з компанією французького мільярдера Ксав'є Нієля придбав українського оператора мобільного зв'язку Lifecell та постачальника послуг Datagroup-Volia. Про це йдеться у пресрелізі компанії Horizon Capital, яка брала участь в угоді.

«Я радий оголосити про завершення цієї знакової французької інвестиції в телекомунікаційний сектор України, яка, на нашу думку, принесе значні та відчутні переваги для клієнтів, ринку та країни загалом», - заявив Ксавʼє Ньєль.

Створення обʼєднаної телекомунікаційної платформи буде наступним кроком для партнерів в цій угоді.

«NJJ, Horizon Capital під керівництвом Олени Кошарної, та Михайло Шелемба, гендиректором «Датагруп-Volia», об'єднають «Датагруп-Volia» і lifecell для створення конвергентної телекомунікаційної платформи», - йдеться у релізі.

Lifecell – третій за величиною оператор мобільного зв'язку в Україні після «Київстар» та Vodafone. Оператор повністю належав до Turkcell.

Вартість операції складає не менше 524,3 млн доларів, повідомила Turkcell.

Важливим етапом для об'єднаної платформи є підписання документів і надання спільного фінансового пакету в 435 млн доларів від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Міжнародної фінансової корпорації (IFC).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Правникам, які займають не пов’язані з науковою роботою посади, можуть скасувати доплати за науковий ступінь

В рамках реформи правничої освіти пропонується скасування доплат за науковий ступінь фахівцям, які займають посади в сфері правничих професій, що не пов'язані із науковою або науково-педагогічною діяльністю.

Суддів, які системно зривають вибори голів судів, а також завчасно тікають зі з’їзду суддів, зможуть притягати до відповідальності

Оновлена редакція Кодексу суддівської етики дає можливість притягати до дисциплінарної відповідальності суддів, які зневажливо ставляться до суддівського самоврядування.

Верховний Суд вважає, що декриміналізація дрібних крадіжок не відбулася, бо законодавець не вніс зміни до Кримінального кодексу

Декриміналізація дрібних крадіжок без внесення змін до Кримінального кодексу неможлива – колегія суддів Верховного Суду передала питання на Об’єднану палату ККС.

Суддям дозволять використовувати штучний інтелект під час підготовки судових рішень

Використання штучного інтелекту в діяльності суддів буде обмежене і не повинно стосуватися оцінки і процесу ухвалення рішень.

Для бажаючих стати адвокатами введуть єдиний регулярний іспит – стало відомо, що передбачає Стратегія розвитку системи правосуддя

Також буде введений публічний електронний реєстр дисциплінарних рішень щодо адвокатів – «Судово-юридичній газеті» стали відомі деталі фінальної версії проекту Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства 2024-2029 роки.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду