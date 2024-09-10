Французький мільярдер Ксав’є Ньєль придбав lifecell і Датагруп-Volia

Lifecell та Датагруп-Volia об'єднають в телекомунікаційну платформу.

Консорціум інвесторів на чолі з компанією французького мільярдера Ксав'є Нієля придбав українського оператора мобільного зв'язку Lifecell та постачальника послуг Datagroup-Volia. Про це йдеться у пресрелізі компанії Horizon Capital, яка брала участь в угоді.

«Я радий оголосити про завершення цієї знакової французької інвестиції в телекомунікаційний сектор України, яка, на нашу думку, принесе значні та відчутні переваги для клієнтів, ринку та країни загалом», - заявив Ксавʼє Ньєль.

Створення обʼєднаної телекомунікаційної платформи буде наступним кроком для партнерів в цій угоді.

«NJJ, Horizon Capital під керівництвом Олени Кошарної, та Михайло Шелемба, гендиректором «Датагруп-Volia», об'єднають «Датагруп-Volia» і lifecell для створення конвергентної телекомунікаційної платформи», - йдеться у релізі.

Lifecell – третій за величиною оператор мобільного зв'язку в Україні після «Київстар» та Vodafone. Оператор повністю належав до Turkcell.

Вартість операції складає не менше 524,3 млн доларів, повідомила Turkcell.

Важливим етапом для об'єднаної платформи є підписання документів і надання спільного фінансового пакету в 435 млн доларів від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Міжнародної фінансової корпорації (IFC).

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