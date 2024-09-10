Французский миллиардер Ксавье Ньель приобрел lifecell и Датагруп-Volia

Lifecell и Датагруп-Volia объединят в телекоммуникационную платформу.

Консорциум инвесторов во главе с компанией французского миллиардера Ксавье Ниеля приобрел украинского оператора мобильной связи Lifecell и поставщика услуг Datagroup-Volia. Об этом говорится в прессрелизе участвовавшей в сделке компании Horizon Capital.

«Я рад объявить о завершении этой знаковой французской инвестиции в телекоммуникационный сектор Украины, которая, по нашему мнению, принесет значительные и ощутимые преимущества для клиентов, рынка и страны в целом», - заявил Ксавье Ньель.

Создание объединенной телекоммуникационной платформы будет следующим шагом для партнеров в этом соглашении.

«NJJ, Horizon Capital под руководством Елены Кошарной, и Михаил Шелемба, гендиректором «Датагруп-Volia», объединят «Датагруп-Volia» и lifecell для создания конвергентной телекоммуникационной платформы», - говорится в релизе.

Lifecell – третий по величине оператор мобильной связи в Украине после «Киевстар» и Vodafone. Оператор полностью принадлежал к Turkcell.

Стоимость сделки составляет не менее 524,3 млн долларов, сообщила Turkcell.

Важным этапом для объединенной платформы является подписание документов и предоставление совместного финансового пакета в 435 млн долларов от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной финансовой корпорации (IFC).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.